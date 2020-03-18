Nordfeldt en iyiler arasında! Muslera, Uğurcan, Mert Günok..
Devre arasında Gençlerbirliği takımına transfer olan İsveçli kaleci Kristopher Nordfeldt, geride kalan dönemde oldukça başarılı bişr performans gösterdi. Nordfeldt %76 kurtarış oranı ile Muslera, Uğurcan Çakır, Mert Günok gibi kalecilerin arasına girdi.
Devre arasında Gençlerbirliği takımına transfer olan İsveçli kaleci Kristopher Nordfeldt, geride kalan dönemde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Nordfeldt %76 kurtarış oranı ile Muslera, Uğurcan Çakır, Mert Günok gibi kalecilerin arasına girdi.
Nordfeldt, 9 maç sonunda %76 kurtarış yaparken 3 maçı gol yemeden tamamladı ve bir tane de kritik penaltı vuruşu çıkardı. Nordfeldt 9 maçta 12 gol (1.25 ort) yerken, Ankara ekibi ilk 17 haftada 32 gol (1.88 ort) yemişti.
En az 9 maça çıkan kalecilerin kurtarış oranları (Süper Lig)
Fernando Muslera 25 maç %80 kurtarış
Mert Günok 26 maç %76 kurtarış
Uğurcan Çakır 25 maç %76 kurtarış
Kristoffer Nordfeldt 9 maç %76 kurtarış