Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, kulübün transfer gündemiyle ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak son dönemde yeni bir forvet arayışı içinde bulundukları yönünde çıkan iddiaları değerlendiren başarılı yönetici, “Ülkenin en iyi golcüsü Burak Yılmaz bizde. Genç neslin en önemli golcüsü Güven de aynı şekilde... hocamızın da bu yönde bir talebi yok. Bundan dolayı santrfor transferi gündemimizde değil, diğer mevkilere takviye için çalışmalarımız sürüyor. ayrılacak isimlere göre yeni transferler yapacağız. Sıkıntılarımız var ancak aşmak için buradayız. Nokta transferlerle şampiyonluğa oynayacak takım yaratacağız” ifadelerini kullandı.

‘Gelen resmi teklif yok’

Tecrübeli yönetici; Burak Yılmaz, Domagoj vida, Gary medel gibi takımın önemli isimleri hakkında çıkan transfer iddialarını da yorumladı. adalı, “Şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok. oyuncularımızı isteyen resmi teklif getirir ve ona göre değerlendirmemizi yaparız” sözlerini sarf etti. Serdal Adalı, son olarak ezeli rakiplerinden oyuncu almaya soğuk baktıklarını da söyleyip, “Prensip olarak ezeli rakiplerimizden ayrılan ya da ayrılmak isteyip bizi pazarlık konusu yapan isimlere sıcak değiliz. Bizden ayrılıp bize geri dönmek isteyenlere de aynı gözle bakıyoruz” yorumunu yaptı.

Orhan Yıldırım