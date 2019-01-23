N’Koudou’ya şartlı evet!

Kara Kartal, Ryan Babel’in ardından Ricardo Quaresma’nın da takımla yol ayrımına gelmesinin ardından takımın kanat hattını güçlendirmek için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın Fransız oyuncusu Kevin N’Koudou olarak belirleyen yönetim, 23 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını sürdürüyor. Ada ekibine menajerler aracılığıyla satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi’nin, bu konuda geri dönüş aldığı ortaya çıktı. Geçen sezon N’Koudou’yu Burnley’e kiralayan Tottenham’ın, oyuncusunu geçici olarak göndermeye sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonuna olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Kararı merakla bekliyor...

Tottenham’da bu sezon 3 maçta sadece 33 dakika şans bulabilen genç kanat oyuncusunun, sezonun ikinci yarısında daha fazla forma giyebileceği bir takımda görev yapmaya sıcak baktığı ve kulübünün hakkında vereceği kararı merakla beklediği kaydedildi. N’Koudou, geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı Burnley’de 8 mücadelede forma giymişti.