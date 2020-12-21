İlk bölümü hırslı ama etkisiz geçiren tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu. 25 yaşındaki futbolcu, etkili futbolunu 63. dakikada attığı golle taçlandırdı. Başarılı isim, 73’te yerini Cyle Larin’e bıraktı. Maçın ardından açıklamada bulunan N’Koudou, “Ben gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Başkalarını da mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim, hep böyle kalacağım” dedi. Vida’nın klas golünü de yorumlayan yıldız isim, “Çok güzeldi ama 10 kere denese ancak 1 kere atabilirdi” yorumunu yaptı.