N'koudou'dan Beşiktaş taraftarına büyük övgü

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'koudou, Göztepe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler sarf etti.

23 Ağustos 2019, Cuma 22:46
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N'koudou'dan Beşiktaş taraftarına büyük övgü

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kevin N'koudou, sözleşmeyi imzaladıktan 1 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu Göztepe maçının 61. dakikasında Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. 

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan N'koudou, taraftardan övgüyle bahsetti ve, "İstanbul'da iki gün geçirdikten sonra bugün bu atmosferi yaşadım. İlk izlenimim gerçekten çok olumlu. Gerek teknik direktörümüz gerek Beşiktaş ailesinin parçası olan herkes çok iyi karşıladı beni." dedi.

Kendisine verilen desteğe teşekkür eden Fransız oyuncu, "Taraftarlarımız çok istediler, verdikleri destek için ben de onlara bugün formamı verdim. Sezon sonunda şampiyonluk kazanacağız umarım, ben de sezon sonunda yapacağım asistler ve atacağım gollerle daha iyi teşekkür etmek istiyorum onlara." diye konuştu.

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