N’Koudou: Maçın adamı kaptan

Ziraat Türkiye Kupası’nda 24Erzincanspor ile oynanan ilk maçta sakatlanan tecrübeli futbolcu, 3 maç sonra 11’de görev yaptı. Mücadelenin 60. dakikasında klas bir gol kaydeden yıldız isim, karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, “Fenerbahçe maçında 11 oynamam riskli olabilirdi, yüzde yüz değildim. Bu maçta Elhamdülillah kazandık. Ben de golle katkıda bulundum. Golde Atiba’nın da çok büyük emeği var, onun da altını çizmek lazım. Maçın adamı kaptan” dedi.