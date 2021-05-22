Siyah-Beyazlılar'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, bu sezon Kara Kartal'da 38 maça çıkıp 8 gol ve 5 asistle oynamıştı. Skor anlamında yaptığı 13 sayılık katkıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, sezonun değerlendirmesini FANATİK'e yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, ilk olarak, "Pandemi dolayısıyla taraftarsız geçirdiğimiz bir sene oldu. Ayrıca takım sayısının fazla olmasından dolayı maç sayısı çok fazlaydı. Herkes elinden gelenin fazlasını verdi. Şampiyonluk yarışı son dakikaya kadar sürdü. Galatasaray’la son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelemiz devam etti" ifadelerini kullandı.

'Eleştirileri okuyordum'

Başarılı futbolcu, kendi performasıyla ilgili ise, "Sezon başında hakkımda yapılan eleştirileri izliyordum, okuyordum, görüyordum. Futbolda ve tüm sporlarda sakatlıklar yaşanabiliyor ben de sakatlık yaşadım. Sakatlık döneminde takımdan ayrı kaldığımdan dolayı çok mutsuzdum. Tedavi sürecini bitirdikten sonra takıma geri döndüm. Geri döndükten sonra çok çalışarak takımın temposunu yakaladım ve süre almaya başladım. Takıma gollerim ve asistlerimle katkı sağladığıma inanıyorum" dedi.

'Fransızca konuşmak avantaj'

Bu sezon bizim başarımızdaki en büyük etkenin arkadaşlık olduğunu söyleyebiliriz. Sezon başından beri arkadaşlığımız belirleyici faktör oldu. Saha içi ve saha dışı hepimiz birbirimizle çok iyi geçindik. Hep beraberiz. Saha dışında da birbirimizin evlerine gidiyoruz. Bu ortam şampiyonluğumuzda bize çok büyük katkı sağladı. Çoğu yabancı oyuncunun Fransızca konuşuyor olması da çok büyük avantaj oldu."

'Süre almak özgüvenimi artırdı'

Daha fazla süre almak için hem Abdullah Avcı zamanında, hem de Sergen hocanın döneminde çalışmalarımı tüm özverimle sürdürdüm. Sakatlık yaşadım, sakatlık yaşamama rağmen Sergen hocayla beraber daha fazla zaman buldum. Bu da tabii ki daha çok özgüvenimi artırdı."

‘Penaltıyı kaçırdım sonraki maçta gol attım’

Penaltı kaçırmak futbolda var. Ankaragücü maçında penaltı kaçırdığım için eleştirildim bunu da biliyorum. Diğer maçta çıkıp gol attım. O noktada kalsaydım bu benim tempomu düşürecekti. Taraftarların tepkisini kabul ediyorum. Penaltıyı kaçırdım herkes çok üzüldü ben de anlayışla karşılıyorum ama eninde sonunda şampiyon olduk."

'Rosier'in kalmasını istiyorum'

"Takımın en tembeli ben ve Mensah olabiliriz. Antrenmanlarda çok durgun ve yorgun olabilirim. Ama sahada olunca çok daha farklıyım. Süper Lig’de benden daha hızlı oyuncu tanımıyorum. Henry Onyekuru’nun, Nazım Sangare'nin hızlı olduğunu biliyorum. Ama ilk 10-20 metrede beni geçme şansları yok. Süper Lig’de en hızlı benim. Domagoj Vida’ya karşı oynamak çok zor. Marcao da iyi bir savunmacı."

'Kararı o verecek'

"Valentin Rosier, takımdaki en iyi arkadaşım diyebilirim. Hem saha içinde hem de saha dışında onunla beraberim. Onun takımda kalmasını en çok ben isterim. Buna karar verecek kişi o. Burada kalmasının daha iyi olacağını düşüyorsa burada kalacaktır. Burada kalması için Rosier'le konuşuyorum."

'Sergen Yalçın'la oynamak büyük keyif olurdu'

Sergen hoca kesinlikle çok akıllı. Futbolculuk kariyerinde bir 10 numaraydı. Ben de hızlı bir kanat oyuncusuyum. Eğer onunla aynı sahada olsaydık bana çok iyi paslar atardı. Sergen hocanın çok teknik ve akıllı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onunla oynamak çok büyük bir zevk olurdu."

Süleyman Hatısaru