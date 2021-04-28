Nkoudou: İnşallah şampiyon olacağız

Kevin Nkoudou, "Bugün takım için iyi bir gündü. Herkes ilk yarıda mükemmeldi. İkinci yarıda belki üçüncü golden sonra biraz düştük. Bunu yapmamamız gerekirdi. Liderliğe devam etmek önemliydi. İnşallah da şampiyon olacağız."

"Arkadaşlıktan öte birbirimiz arasında kardeşlik duygusu var. Sahada birbirimiz için savaşıyoruz. Kim oynarsa oynasın önemli olan takıma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.