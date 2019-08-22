İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer N'Koudou ilk antrenmanına çıktı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

N'KOUDOU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Tottenham'dan yeni transfer, Georges-Kevin N'Koudou ilk antrenmanına çıktı. Gerçekleşen antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Domagoj Vida ise takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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