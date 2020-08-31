2020-2021 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Manisa Futbol Kulübünde kaptan Nizamettin Çalışkan kamp sürecini değerlendirdi. Ayfonkarahisar kampının çok verimli geçtiğini belirten Kaptan Nizamettin Çalışkan, “Serkan Özbalta hocamız ve takım arkadaşlarımızla çok iyi bir aile olduk. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Manisa Futbol Kulübünün hedefi hep üst sıralar. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Manisa’da olmaktan dolayı mutluyum”

Manisa’da olmaktan ve Manisa FK forması giymekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden deneyimli futbolcu, “Manisa Futbol Kulübü ailem, Manisa da evim gibi. Burada takımıma en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Manisa’da uzun yıllar yaşadım. Bu nedenle benim için özel bir yeri var.” dedi.

“Taraftarımız en büyük destekçimiz”

Yeni sezon öncesi taraftara destek çağrısında bulunan Nizamettin Çalışkan, “Manisa şehrini üst liglere taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Bu sezonda da en büyük destekçimiz olacak. Taraftarımıza çok güzel bir futbol izletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İHA