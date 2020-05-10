Birtakım iltihap türlerinin tespit edilebilmesi noktasında nit değerleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle bazı bakterilerin mesaneyi, böbrekleri ve üreterleri enfekte etmesine karşı nit üzerinden gerekli testler yapılır. Bu testler neticesinde durum ortaya çıkarılır ve meydana gelen sorun tespit edilmek suretiyle tedavi yöntemleri ele alınır. İdrar yolu enfeksiyonları olarak bu sorun nitrit değerleri ölçülmesi ile beraber anlaşılmaktadır.

Nitrit (NIT) yüksekliği veya düşüklüğü nedir?

Nitrojen ürünlerinin yan atıkları için nit denmektedir. Diğer bir adıyla Nitrit olarak da bilinir. Enfeksiyondan sorumlu olan bakteriler bu atık içerisinde beslenir. Bu doğrultuda idrarda görülen nitratlara ayrılırlar. Belli bir dengede kalması yani bir değeri taşıması sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Gerekli olan değerin aşağısına düşmesiyle daha yukarı çıkması birçok farklı hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Yapılan testler ve teknikler doğrusunda nitritüri değeri ortaya çıkarılır. Nitritüri ise Idrarda yer alan nitratlar için kullanılan bir tıbbi terim şeklinde öne çıkıyor. Bu konuda birçok farklı problemin nit yüksekliği veya düşüklüğüne sebebiyet verdiğini dile getirmek mümkün.

- İdrar renginde değişiklik,

- İdrar esnasında yanma ya da zorlanma ve ağrının oluşması,

- Ağır kokulu idrar yapma,

- Bulantı ve aniden gelişen kusma,

- Titreme gelmesi,

- Yüksek ateş,

- Belirli aralıklarla yaşanan sırt ya da bel ağrıları,

- Çok sık aralıklar ile idrara çıkma,

Bu gibi belli başlı bazı belirtiler nedeniyle doğal olarak nit yüksekliği ya da düşüklüğü ortaya çıkar. Bu durum vücudu korumak amaçlı nitrit değerinin yukarı çıkması veya aşağı inmesi gibi söylenebilir. Bunun sağlıklı bir vücut içerisinde dengeye kavuşabilmesi adına mutlaka gerekli test ve tahlillerin yapılması gerekir.

Bu doğrultuda net değerini yükselten ya da indiren bazı sebepler bulunmaktadır. Nitrit varlığı genel olarak bakteriyel enfeksiyonun varlığından kaynaklanmaktadır. Daha çok idrar yolu enfeksiyonu olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda üreter kısmında, İdrar yolunda ya da böbreklerde enfeksiyon oluşabilmektedir. İnsan vücuduna zararlı olan bakteriler idrar yolundan giriş yapar ve hızlı şekilde çoğalım gösterirler. Özellikle bazı bakteri çeşitleri bu bölgedeki nitratları nitrite dönüştürür. Bu da bakteriyel enfeksiyonların bu kısımda yer aldığını gösterir.

İdrarda neu değer aralığı kaç olmalı?

İdrar üzerinde yaşanabilecek olası problemlere karşı neu değerli mutlaka belli bir dengede olması gerekmektedir. Bağışıklık sistemi güçlendiren ve pek çok bakteriyel enfeksiyona karşı önlem alan bu değer belli bir noktada durmalıdır. Bu doğrultuda mikrolitre kanda 800 ile 1500 arasında olması çok önemlidir. Yüzde olarak ise beyaz kan hücreleri içerisinde %50 ila %70 arasında bir değer çok önemlidir. Özellikle hangi değerin kişi adına doğru bir dengede bulunması açısından, mutlaka yapılacak olan uzman doktor kontrolündeki gerekli testler üzerinden ele alınır.

Düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

İdrar bölgesinde bakteriyel enfeksiyonlar olarak öne çıkan hastalık, kişinin gündelik yaşamına oldukça önemli oranda zararı uğratabilmektedir. Zararlı bakteriler idrar üzerinden giriş yapmak suretiyle kısa sürede çoğalır. Böylece ateş, çok sık idrara çıkma, yanma ya da sırt ve bel ağrısı gibi daha pek çok farklı belirti üzerinden kendisini gösterir. Böylesi hastalığın önüne geçebilmek için yapılması gereken uzman bir doktora danışmaktır. Gerekli olan kan testleri ile beraber yapılacak diğer tahliller üzerinden kesin sonuç alınır.

Tıbbi açıdan doktor kontrolü altında gerekli testler yapılmadan kesin sonuç bilinemez. Belirtiler bakteriyel idrar enfeksiyonunu gösteriyor olsa dahi kesinlik kazanmaz. Bu doğrultuda ele alınacak bir takım ilaç tedavileri ya da farklı operasyonel müdahaleler söz konusudur. Aynı zamanda bireysel olarak da mutlaka sağlıklı bir yaşam, dengeli beslenme ve bol su içmek oldukça önemlidir. Böylece bu değeri istenilen dengede tutma imkanı elde edilebilir. Aksi takdirde çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınarak bakteriyel enfeksiyonların varlığından bahsetmek mümkün olur.