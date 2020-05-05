Nisqy Red Bull Gaming Ground @HOME’da vadiye iniyor
Oyunseverler, Red Bull Gaming Ground @HOME’da eşi benzeri olmayan bir karşılaşmaya daha tanıklık edecek. Türkiye’nin uluslararası espor arenasındaki gururu Kuzey Amerika Şampiyonu Cloud9 oyuncusu Yasin “Nisqy” Dinçer vadide ünlü yayıncı Berke ‘’Thaldrin’’ Demir’e meydan okuyacak. Christopher “Tonbalıklımakarna” Willekens’in anlatımıyla gerçekleştirilecek büyük mücadele 5 Mayıs Salı günü saat 19.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.
Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Türkiye Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler Red Bull Gaming Ground @HOME’da Yasin “Nisqy” Dinçer, Berke’’ Thaldrin’’ Demir ve Christopher “Tonbalıklımakarna” Willekens ile buluşacak.
Türkiye’nin uluslararası espor arenasındaki gururu Cloud9 oyuncusu Yasin “Nisqy” Dinçer, Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke ‘’Thaldrin’’ Demir’e karşı 1v1 modlarında meydan okuyacak. Christopher “Tonbalıklımakarna” Willekens’in ikiliye soracağı sorularla renklenecek büyük mücadele 5 Mayıs Salı günü saat 19.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.