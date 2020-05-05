Nisqy Red Bull Gaming Ground @HOME’da vadiye iniyor

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Türkiye Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler Red Bull Gaming Ground @HOME’da Yasin “Nisqy” Dinçer, Berke’’ Thaldrin’’ Demir ve Christopher “Tonbalıklımakarna” Willekens ile buluşacak.

Türkiye’nin uluslararası espor arenasındaki gururu Cloud9 oyuncusu Yasin “Nisqy” Dinçer, Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke ‘’Thaldrin’’ Demir’e karşı 1v1 modlarında meydan okuyacak. Christopher “Tonbalıklımakarna” Willekens’in ikiliye soracağı sorularla renklenecek büyük mücadele 5 Mayıs Salı günü saat 19.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.







