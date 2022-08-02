Nisanur Kökduman finale yükseldi

Kırıkkale’de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda mücadele eden Canik Belediyespor Kulübü sporcularından Nisanur Kökduman, rakiplerini eleyerek adını finale yazdırdı.

Başkan Sandıkçı başarılar diledi

Canikli sporcuya başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Türkiye Şampiyonası’nda finalde mücadele edecek Canikli sporcumuz Nisanur Kökduman’ı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki sporcumuz finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olacak. Canikli sporcularımızın ilçemizi başarıyla temsil ettiklerini görmek, başarılarına şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Sporcumuzun ailesini ve hocalarını canı gönülden kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

670 erkek, 303 kadın olmak üzere toplamda 973 sporcunun mücadele ettiği Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3 Ağustos'ta oynanacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.