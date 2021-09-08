“Nirvana Ladies Cup' başlıyor

Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesindeki Cosmos Sports Center’i antrenman ve maç tesisi olarak belirleyen Antalya Güneşi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk turnuvasını 13-15 Eylül’de gerçekleştiriyor.

“Nirvana Ladies Cup”a Antalya Güneşi GSK yanında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut ve Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK takımları katılacak. Cosmos Sports Center’ın 4 numaralı sahasında oynanacak maçların programı aşağıdaki gibidir.

Katılan Takımlar:

· Antalya Güneşi GSK

· Antalya 07 Basketbol

· Emlak Konut

· Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK

Turnuva Programı:

13 Eylül Pazartesi 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center – Saha 4

· 16:00 Antalya Güneşi GSK – Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK

· 18:00 Emlak Konut – Antalya 07 Basketbol

14 Eylül Salı 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center – Saha 4

· 14:00 Antalya 07 Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK

· 16:00 Antalya Güneşi GSK - Emlak Konut

15 Eylül Çarşamba 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center - Saha 4

· 14:00 Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK– Emlak Konut

· 16:00 Antalya 07 Basketbol - Antalya Güneşi GSK

SPOR TURİZMİNDE NİRVANA İMZASI

Akdeniz turizminde başarıyla yer alan Kilit Hospitality Group bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan Hotel, 2021 yılından itibaren yepyeni çehresi, 579 yeni odası, çok amaçlı spor salonları, çim futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonları, yenilenmiş SPA merkezi, koşu parkurları ve 2000 kişilik Kongre Merkezi’yle spor turizminin hizmetinde olacak.

COSMOS SPORTS CENTER

FIBA normlarına uygun parke zeminli (4 adet), ve CEV normlarına uygun poliüretan zeminli (1), ses geçirmez paravan duvarlar sayesinde tüm sahalarda aynı anda maç yapabilecek ses yalıtımlı, toplam 5 sahalı 21 m eninde 200 m uzunluğunda spor salonu…

· Yükseklik ayarlı 15 antrenman, 10 maç olmak üzere toplam 25 adet basketbol potası,

• Yaz-Kış İklimlendirme ve Havalandırma Altyapısı

• Sağlık Odası,

• Doping Kontrol Odası,

• Soyunma Odaları (16 adet),

• Toplantı Odası,

• Spor Salonuna özel iki adet fitness merkezi,

• Canlı TV yayınlarına uygun “Class1” LED ışıklandırma,

• Her sahaya özel skorbord,

• Sosyal medya canlı yayın imkânı sağlayan yüksek hızda internet,