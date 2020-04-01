Niran Ünsal’ın Çağrısı #EvdeKal#MüzikleKal İçin

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.

2 Nisan Perşembe günü 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek. Bugüne dek Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine, Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.