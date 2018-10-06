Nintendo telefonlarınızı Game Boy’a çevirecek!

Bugün tesadüfen ortaya çıkan bir bilgiye göre, Nintendo yeni bir patent aldı. Çeşitli üçüncü parti şirketler tarafından oluşturulan Game Boy görünümlü kılıfları unutun çünkü artık Nintendo bu işe el attı. Böyle bir kılıfı satışa sunduktan sonra sanıyoruz ki, bu kılıfa özel bir uygulama da Nintendo tarafından gelecektir.

Özellikle son dönemlerde Nintendo’nun akıllı telefonlar üzerine fazlaca yönelmesi, bu hamlenin gelebileceğini tahmin etmemize sebep olmuştu. Buradaki asıl soru işareti, Nintendo’nun yazılımsal olarak bizlere ne sunacağı.

Bu kılıf ile hali hazırda bulunan oyunları mı oynayacağımız yoksa Nintendo’nun bu kılıf için özel oyunlar mı sunacağı, eğer sunarsa yeni sunulan oyunları kılıfsız da oynayabilecek olup olmamamız büyük bir merak konusu diyebiliriz.

Tabii ki alınan bu patentin, başka bir şey olma ihtimali de mevcut fakat gördüğümüz kadarıyla Nintendo, yakın bir zamanda telefonlarınızı Game Boy’a çevirecek bir kılıfı piyasaya sunacak gibi durmakta. (Shiftdelete)