Nintendo Switch 10.0 güncellemesi çıktı

Nintendo Switch hibrit oyun konsolu için önemli bir sistem güncellemesi yayınlandı. Nintendo Switch 10.0 güncellemesi ile cihaza oyuncuları memnun edecek yeni özellikler ekleniyor. Nintendo’nun en son önemli bir sistem güncellemesi sunmasının üzerinden 6 ay geçmiş olduğunu da not olarak düşelim.

Switch kullanıcıları bu güncelleme sonrasında kontrol cihazı tuşlarını artık istedikleri gibi atayabilecekler yani yeniden haritalayabilecekler. Hem de bunun konsol ile eşlenmiş her bir kontrol cihazının analog çubuk ve tuş girişleri için yapılması mümkün. Ayarlar, Joy-Con ve Nintendo Switch Pro Controller ve bütünleşik kontrollere sahip Nintendo Switch Lite için de geçerli.

Bir diğer önemli yenilik ise güncelleme ve indirilebilir içerikler de dahil yazılım verilerinin konsolun dahili hafızası ve SD kart arasında transfer edilebilmesi. Bugüne kadar indirilen yazılımlar boş alan mevcutsa SD karta, yoksa sistem hafızasına gidiyordu. Bu konumu değiştirmenin tek yolu ise yazılımı tekrar indirmekti. Bu yenilik ile kütüphanenizi artık daha kolay yönetebileceksiniz.

Ek olarak, artık sistemin News (Haberler) bölümündeki haberleri kaydetmek mümkün. En fazla kayıt sayısı ise 300 ile sınırlandırılmış. Öte yandan, bunları okumak için yine internet bağlantısı gerekiyor. User Settings (Kullanıcı Ayarları) bölümünde Play Activity Settings (Oyun Aktivitesi Ayarları) adı altında yeni bir başlık mevcut. Burada ise aktiviteleri silmek ya da oyun aktivitelerini görüntülemek için ayarlar yapabiliyorsunuz. Animal Crossing: New Horizons temalı 6 yeni profil simgesi de yeniliklerden.