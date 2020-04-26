Nintendo 160 bin hesabın bilgilerinin açığa çıktığını onayladı

Nintendo'da ortaya çıkan güvenlik açığı doğrulandı. Hesaplar tehlikede, 2FA kullanımı öneriliyor. NNID giriş yöntemini kıran kötü niyetli yazılımcılar, açıklamaya göre yaklaşık 160 bin Nintendo hesabının bilgilerine ulaşmış durumda.

Şirket, 160.000 adet hesabın çalındığını doğruladı. Sızdırılan bilgi e-posta, doğum tarihi, hesap ismi gibi bilgileri içeriyor. Yapılan açıklamada bu sorunun kendi veritabanlarından kaynaklanmadığı, bilgilerin büyük ihtimalle başka bir yerden alınmış olduğunu belirtildi. Kullanıcıların giriş yapması için çift faktörlü doğrulama sistemini kullanmaları öneriliyor. Hesapların güvenliğini sağlamak için sadece şifreyle giriş yapmak riskli bir yöntem.

Ünlü oyun firması, ardından bu problemin kaynağının NNID giriş sistemi olduğunu oyunculara bildirdi. Sistemdeki bilgiler Nintendo’nun bilgisi haricinde, illegal bir şekilde ele geçirilmiş durumda. Hesabı çalınan bazı oyuncular 100 doların üzerinde işlemler yapıldığını iddia ediyor.

Yönetim, durumu incelemeye devam ederken oyuncuların içini rahat tutması gerektiğini, Nintendo’nun sunucularında direkt olarak bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca NNID yöntemiyle girişler de bir süreliğine tamamen devre dışı bırakıldı.

Oyunculara her zaman olduğu gibi hesap güvenliğini sağlamak için çift faktörlü giriş kullanmaları öneriliyor.

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