Afyonkarahisar kampında takıma dahil olan deneyimli futbolcu, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden gelenin en iyisin yapacağım" dedi.

MANİSA, (DHA)