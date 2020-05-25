Ninja’ya göre Epic Games Fortnite’ta yolunu kaybetti!

Tyler ”Ninja” Blevins geçtiğimiz günlerde Fortnite’ın PC sürümündeki nişan alma desteğini ağır bir biçimde eleştirmişti. Ünlü yayıncı bu kez de Epic Games‘in Fortnite içerisinde izlediği yoldan yetkililerin bile memnun olmadığını söyleyerek başka bir olay yaratan açıklamada bulundu.

Ninja, "Biliyorsunuz… Dürüst olacağım, adamlarla (Epic) konuştum. Neler olduğunu bilmiyorum ama diğerlerinden daha fazlasını biliyorum. Epic yolunu kaybetti, kayboldular. İletişimi kaybettiler, oyuncu topluluğunu kaybettiler. Kayboldular. Tüm bu süreç boyunca yalnızca lanet iletişim kopuklukları vardı. Yalnızca tek bir konudan bahsetmiyorum. Güncellemeler, yama notları, her şey.” şeklinde konuşan yayıncı oyundaki büyük etkinlikler hakkında da konuştu.

"Evet, havalı şeyler de alıyoruz. Star Wars fragmanı, Travis Scott olayı oyun tarihinde şimdiye kadar görülen en havalı şeylerden biriydi. Bu olaylar havalıydı ancak oyun değil. Fortnite’ın yapabildiği tüm inanılmaz şeyler oyundan ayrıldı artık. Ama iyi bir geri dönüş yapacaklarını hissediyorum” ifadelerini kullanan yayıncı bir yandan da oyunun geleceği konusunda hala umutlu görünüyor.

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