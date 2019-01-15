Garry Rodrigues'i Arabistan'a gönderen, Belhanda'da son sürat pazarlıklara devam eden, Maicon, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u da elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da Marcao dışında kadroya bir takviye yapılamazken, Teji Savanier konusunda da ret cevabı alındı.

En az 10 milyon euro!

Galatasaray'ın yaptığı 6 milyon euroluk teklifi Nimes kulübünün reddettiği ve Fransızların Sarı Kırmızılı yönetime, "Savanier değerli bir oyuncu. Onu Marsilya, Lyon ve Fransa dışından takımlar da istiyor. 10 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı toplam 15 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

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