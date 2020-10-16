Sezona 4-0'lık flaş Brest galibiyetiyle giren Nimes, sonrasında 4 maçlık galibiyet hasreti çekmiş ancak milli ara öncesinde Montpellier deplasmanında 1-0 kazanmıştı. 2020 takvim yılında Ligue 1'de PSG ve Montpellier'nin (6'şar) ardından en fazla iç saha galibiyeti alan takım olan Nimes (5), son 2 iç saha maçından sadece 1 puan çıkartabildi. TD Jerome Arpinon, "Bu maç diğerlerinden oldukça farklı geçecek. Beraberliğe sevineceğiz ama elimize galibiyet fırsatı gelirse de değerlendirmek istiyoruz..." açıklamasında bulundu. Orta sahadan Haris Duljevic koronavirüs karantinasında, en önemli hücum silahı Zinedine Ferhat sakat.

PSG, Ligue 1'de yeni sezona 2 yenilgi başladı ve bu yenilgilerden birisinin de kalp kırıcı Marsilya mücadelesi olduğunu unutmayalım. Kurzawa ve Di Maria hala o maçın cezaları çekerken; Bernat, Kehrer ve Icardi gibi isimler de sakatlıkla boğuşuyor. TD Thomas Tuchel basın toplantısında Draxler, Verratti ve Marquinhos'un milli takımlardan sakat döndüğünü, Ander Herrera'nın koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve Cristiano Ronaldo ile temas halindeki Danilo Pereira için maç saatini bekleyeceklerini açıkladı. Yeni transferler Moise Kean ve Rafinha hazır. Sarabia, Neymar ve Mbappe'nin de oynamalarına engel teşkil edecek bir durum söz konusu değil.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 3 maçın tamamında PSG "handikap" yaptı ve 3 maç da "2.5 ÜST" sona erdi.

- Geçen sezonu da hesaba katarsak PSG, ligdeki son 10 deplasman maçının 9'unda 2+ gol atmayı başardı.

- Nimes'in bu sezon ligde oynadığı ilk 3 maç "2.5 ÜST" biterken, son 3 maçı "2.5 ALT" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %23'lük eksiklerine rağmen kesim kadro kalitesiyle deplasman ekibinin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.



