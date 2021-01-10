Nimes-Lille maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Nimes Stade des Costières'de Lille'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Lille oldu ve 29. dakikada milli futbolcumuz Burak Yılmaz golünü atarak sahneye çıktı.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu. İki takım da maç içinde buldukları atakları değerlendiremeyince Lille sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı. Bu sezon Burak Yılmaz Lille formasıyla ligde 9. kez fileleri sarsarken, toplamda ise 11. golüne imza attı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yok

Lille’de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Lille alınan bu sonuçla puanını 39'a çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Son sıradaki Nimes ise 12 puanda kaldı.







