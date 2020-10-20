Nilüferli gençlerden güzel başlangıç

Nilüferli gençlerden güzel başlangıç

20 Ekim 2020, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Nilüferli gençlerden güzel başlangıç

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

2020-2021 sezonu 2. Lig Kadınlar Lig Etabı 2. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçında Esenköy Belediyespor’u 3-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

Ligin ilk haftasını maç yapmadan (Bay) geçen Nilüfer Belediyespor, ligin 2. hafta maçında Yalova ekibi Esenköy Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk sette rakibinin oyun kurmasına  şans tanımayan Nilüferli voleybolcular bu seti 25-8 gibi farklı kazandı.  İkinci ve üçüncü setlerde Esenköy Belediyespor toparlanıp oyuna ortak olmaya çalışsa da Nilüfer’in genç sultanları file önü üstünlüğünü elinde tutarak ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Yıldız ve Genç takımlardaki  altyapı oyuncularının deneyim kazanması için 2. ligde mücadele ettiklerini açıklayan Nilüfer Belediyespor Voleybol Genel Menajeri Mehmet Başyolcu, “Altyapımızda yetişen oyuncularımızı  ileriki yıllarda  A takıma kazandırmak istiyoruz. Gençlerimizin daha rekabetçi ortamda maç eksiğini gidermesi, deplasman tecrübesi kazanması için  skor odaklı bakmadan, gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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