Nilüfer’in yıldızları liderliğini sürdürdü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Yıldız Kızlar Voleybol Ligi Yarı Final Etabı 1. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediyespor, Nova Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Nova Gençlik ve Spor Kulübü ile Çekirge Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, bu seti 25-12 kazandı. İkinci setin başlamasıyla birlikte oyunda dengeyi kuran Nova Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmada heyecanı üst seviyelere çıkardı. İkinci set de Nilüferli voleybolcuların 25-23 üstünlüğü ile sona erdi. Nefes nefese geçen üçüncü set ise uzatma sayılarına gitti. Bu seti 31-29 alan Nova Gençlik ve Spor Kulübü setlerde durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü setin sonlarında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Nilüfer Belediyespor, bu seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Nilüferli yıldız kızlar, grupta oynadıkları iki maçı da kazanarak 6 puanla liderliğini sürdürdü.

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