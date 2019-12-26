Nilüfer’de spor mercek altına alındı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyesi, spor politikalarına yön vermek adına düzenlediği çalıştay ile yapılacak çalışmaları mercek altına aldı. Başkan Turgay Erdem, amaçlarının topluma spor yapma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade ederek, sportif başarılarla da Nilüfer’in gururu olmaya devem edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi spor alanında yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve spor politikalarına yön vermek üzere bir ‘Spor Çalıştayı’ düzenledi. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen Çalıştay’a Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, Teknik Direktör ve Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Bursasporlu eski futbolcu Şenol Ulusavaş, Teknik Direktör Mehmet Tan ile çeşitli branşlarda görev yapan teknik adamlar yer aldı. İki bölümden oluşan Çalıştay’da ilk olarak spor faaliyetleri ve yaşanan sıkıntılar ele alındı. Görüş alışverişinin yapıldığı toplantının ikinci bölümünde ise çözüm önerileri dile getirildi.

BAŞKAN ERDEM: HEDEFİMİZ SPORU NİLÜFER'İN TAMAMINA YAYMAK

Nilüfer’in spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Hedefimiz sporu Nilüfer’in tamamına yaymak. Bunun için doğru planlama ve ortak akılla hareket etmeliyiz. Ortak çalışma biçimini oluşturmada bu Çalıştay çok önemli. Değerli katılımcıların önerileri bizim için önemli olacak. Burada sorunları ele alıp eksik yönlerimizi tespit ederek çözüm arayışında olacağız. Sporun her branşına kapılarımız açık. İmkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bir diğer hedefimiz de topluma spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Profesyonel alanda takımlarımızla da Nilüfer’i, Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"SPOR OLMAZSA OLMAZ"

Spora verdiği destek ve önemden dolayı Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’i kutlayan Teknik Direktör-Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, “Herkes için spor olmazsa olmaz. Sporun yaşı yok. Spora yeteneği olanlar keşfedilmeli ve önleri açılmalı. Türk insanı maalesef başarıya odaklı yaşıyor. Sizler de kurum olarak kendinize bir branş belirleyin ve en üst başarıyı hedefleyin. Toplum için spor faaliyetlerine de lütfen önem verin” diye konuştu.

"NİLÜFER SPOR ANLAMINDA CİDDİ İMKANLARI OLAN BİR KENT"

Sporun tabana yayılmasının önemine değinen Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ise, Nilüfer’in örnek çalışmalara imza attığını belirtti. Sporda başarı için toplumun tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Sporda başarı isteniyorsa, o kentin sanayisi, amatör spor kulüpleri, okulları ve kent yöneticileri birlik olmalı. Nilüfer spor anlamında ciddi imkanları olan bir kent. Yetenekleri kolayca keşfedebilirsiniz” dedi.

Toplantıda katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirerek Nilüfer’de izlenecek spor politikalarına katkı sundu.

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