Nilüfer’de Engelsiz Spor Festivali

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Engelsiz Spor Festivali’ne katılan yaklaşık 200 çocuk hem gönüllerince eğlendi hem de sergiledikleri performansla ailelerini gururlandırdılar.

Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Spor Festivali’ne 7 özel eğitim okulundan 120 öğrenci katıldı. “Hayat birlikte” sloganı ile bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde özel eğitim okulu öğrencilerinin aileleri de yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına festival açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer etkinliğe destek veren okul ve şube müdürleri ile festivale katılan öğrencilere teşekkür etti.

Oluşturulan parkurları keyifle tamamlayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de şarkı söyleyerek yaptıkları gösteri ile alkışları topladı.

Etkinlik sonunda festivale katılan bütün öğrencilere madalya verildi.

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