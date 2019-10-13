Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk maçında rakibi Edirnespor’u 3-0 mağlup ederek, lige galibiyet ile başladı.

Nilüfer Belediyespor, Voleybol Kadınlar 2. Ligi’nin ilk haftasında Edirnespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk sete hızlı başlayan Nilüfer’in genç sultanları teknik molaya 12-5 önde girdi. Molanın ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren mavi yeşil beyazlı oyuncular seti, 25-14 kazandı. İkinci sette de rakibinin oyun kurmasına izin vermeyen Nilüfer Belediyespor bu seti de 25-11 gibi açık bir farkla kazandı. Üçüncü sete, Edirnespor etkili başladı ancak Nilüfer’in sultanları bu seti de 25-17 kazanarak, maçtan 3-0’lık sonuçla ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor’da Hilal Köse ve Deniz Emreli 15’şer sayı üreterek maçın en skorer isimleri oldu.

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