Nilüfer Belediyespor yükselişte

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TVF 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 13. hafta karşılaşmasını İnegöl Gençlik Spor Kulübü ile gerçekleştirdi. Nilüfer ekibi rakibini 3-0 yenerek, grupta ikinciliğe yükseldi.

Nilüfer Belediyespor ile İnegöl Gençlik Spor Kulübü, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk sette file önü üstünlüğünü elinde bulunduran Nilüfer Belediyespor , seti 25-14 gibi farklı kazandı. İkinci sette İnegöl ekibi direnç gösterse de Nilüfer’in sultanları bu setten 25-19 galip ayrılmayı başardı. Üçüncü sette konuk ekip İnegöl Gençlik Spor Kulübü etkili başlasa da hızla toparlanan Nilüfer Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla bu seti de 25-22 aldı. Böylece Nilüfer ekibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Mavi, yeşil, beyazlılar 11 maçta elde ettikleri 9 galibiyet ile 26 puan toplayarak grupta ikinci sıraya yerleştiler.

FOTOĞRAFLI