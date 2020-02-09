Nilüfer Belediyespor-PTT maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında, Nilüfer Belediyespor sahasında PTT’yi 3-1 yendi.

09 Şubat 2020, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor-PTT maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında, Nilüfer Belediyespor sahasında PTT’yi 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Seda Menekşe, Aybüke Özdemir, Ceren Çınar)

PTT: Cemre Janset Erkul, Polen Ünver, Maria, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Ceren Çağlar Baysal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler)

Setler: 31-29, 20-25, 25-19, 25-22

Süre: 120 dakika (35, 28, 28, 29)

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