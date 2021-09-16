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Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 0-3

6. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası turnuvasının ilk maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

16 Eylül 2021, Perşembe 20:39 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 0-3

6. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası turnuvasının ilk maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Turnuvada yarın Bolu Belediyespor ile Kuzeyboru takımları karşı karşıya gelecek.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bytsenko, Sude Naz Uzun, Tarusova, Hilal Karakaya, Maglio (Buse Kayacan)

Kuzeyboru: Ryhliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Karasoy, Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız (Dilek Kınık, Matea)

Setler: 19-25, 15-25, 18-25

Süre: 74 dakika (29, 23, 22)

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