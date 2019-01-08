Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 1-3 yenildi.
Deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, altın seti 15-8’lik skorla kazanarak final grubuna yükseldi. Bursa temsilcisi final grubunda Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ebru Ayata, Erkan Cihan Türker
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Lee, Ceyda Aktaş)
Setler: 29-27, 20-25, 23-25, 15-25 (Altın Set: 15-8)
Süre: 142 dakika (35, 29, 33, 26, 19)