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Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 1-3 yenildi.

08 Ocak 2019, Salı 00:24
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Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a 1-3 yenildi.

Deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, altın seti 15-8’lik skorla kazanarak final grubuna yükseldi. Bursa temsilcisi final grubunda Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi oldu.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Ayata, Erkan Cihan Türker

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Lee, Ceyda Aktaş)

Setler: 29-27, 20-25, 23-25, 15-25 (Altın Set: 15-8)

Süre: 142 dakika (35, 29, 33, 26, 19)

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