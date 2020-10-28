Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu : 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-1 yendi. Konuk ekip 23-25, 25-14, 16-25, 6-25 setlerle sahadan galip ayrıldı
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)
Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Kosheleva, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sezen Keykekoğlu, Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın)
Setler: 23-25, 25-14, 16-25, 6-25
Süre: 100 dakika (30, 24, 26, 20)
BURSA (AA)