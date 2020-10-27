Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti, her iki ekibin de başa baş görüntüsüne sahne olurken, son anlarda avantajını koruyan Galatasaray HDI Sigorta, 29 dakika süren seti 23-25 kazandı. İkinci sette rakibine direnciyle cevap veren Nilüfer Belediyespor, Sarah'nın etkili oyunuyla 25 dakika süren bu bölümü 25-14 önde tamamladı, setlere ise denge geldi.

Üçüncü set ile birlikte oyundaki hakimiyetini giderek artıran Galatasaray HDI Sigorta; Ergül ve Alesia ile tamamen skorda üstünlüğünü de ele geçirdi. İlk bölümlerden farkı açan İstanbul temsilcisi, 26 dakika süren üçüncü seti 25-16, 20 dakika süren dördüncü seti de 25-6'lık farklı skorlarla kazandı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 6'ncı galibiyetine ulaşırken, Nilüfer Belediyespor ise kötü bir performans sergilediği mücadele sonrası 4'üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Marie Willow Johnson, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım (Buse Kayacan [L], Aslı Tecimer)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Selin Hazal Arifoğlu, Güldeniz Önal, Tatiana Kosheleva, Alesia Ryhkliuk (Gizem Güreşen [L], Derya Cayırgan)

SETLER: 23-25, 25-14, 16-25, 6-25

SÜRE: 100 dakika (29, 25, 26, 20)

DHA