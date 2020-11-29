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Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0 - 3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi

29 Kasım 2020, Pazar 22:46 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe Opet: 0 - 3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’a set vermedi. Konuk takım 20-25, 18-25, 19-25'lik set sonuçları ile sahadan galip ayrıldı


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Fulden Ural, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Merve Nezir, Deniz Emrelli, Merve Tanıl)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mihajlovic, Vargas, Bianca Busa, Dicle Nur Babat (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

Setler: 20-25, 18-25, 19-25

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)


AA

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