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Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 21:15 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Resmiye Çakmak, Merve İkbal Albayrak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 65 dakika (19, 24, 22)

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