Nilüfer Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3 - 0

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi ve tur atladı.

11 Aralık 2019, Çarşamba 20:31
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Nilüfer Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3 - 0

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi ve tur atladı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye Dikmen, Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif Uzun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Zekiye Ünal)

Setler: 25-18, 25-20, 25-17

Süre: 86 dakika (32, 28, 26)

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