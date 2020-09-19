Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'a set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Ev sahibi Nilüfer Belediyespor 25-16, 25-21, 25-14 set sonuçları ile sahadan galip ayrıldı

19 Eylül 2020, Cumartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'a set vermedi

Nilüfer Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Ev sahibi Nilüfer Belediyespor 25-16, 25-21, 25-14 set sonuçları ile sahadan galip ayrıldı

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Wilhite, Buse Ünal, Johnson, Maglio, Yasemin Yıldırım (Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek, Ezgi Dilik (Erçe Kasapoğlu, Gökçe Akkaya, Deniz Hakyemez, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün)

 Setler: 25-16, 25-21, 25-14

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)


BURSA (AA)


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