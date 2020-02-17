Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:22 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar)

Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayca Aykaç, Elif Boran, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-17, 25-20

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)

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