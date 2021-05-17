Nilüfer Belediyespor, 7 voleybolcu ile sözleşme imzaladı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, iç ve dış transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Daha öncede farklı isimlere imza attıran Nilüfer Belediyespor, bu kez dış transferde Galatasaray, THY, Beşiktaş, Kale 1957 Spor, PTT takımlarında forma giyen 25 yaşında ve 1,90m boyundaki Yağmur Mislina Kılıç’ı renklerine bağladı.

Nilüfer ekibi Fenerbahçe Opet’tin genç oyuncuları 18 yaşındaki orta oyuncu Sude Naz Uzun ve 19 yaşındaki, pasör Hilal Kocakara’yı da 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nilüfer Belediyespor iç transferde de smaçör Aslı Tecimer ve pasör çaprazı Deniz Emrelli ile sözleşme yenilerken, alt yapısında forma giyen 17 yaşındaki libero Cansu Bir ve 15 yaşındaki smaçör Defne Başyolcu’yu da A takıma yükselterek sözleşme imzaladı.

DHA