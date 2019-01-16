Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.
Nilüfer Belediyespor: 3 - Türk Hava Yolları: 0
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yılmaz Duman, Yasin Okumuş
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)
Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent (Berin Yıldırım, İpek Ercan, Yağmur Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Funda Bilgi)
Setler: 25-17, 25-23, 25-17
Süre: 83 dakika (27, 29, 27)