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Nilüfer Belediyespor: 3 - PTT: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, PTT’yi 3-0 mağlup etti.

13 Aralık 2020, Pazar 15:19 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor: 3 - PTT: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, PTT’yi 3-0 mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor: 3 - PTT: 0

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Merve Tanıl, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Eve (Simay Kurt, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Kavas Nur, Ceyda Aktaş)

Setler: 25-23, 25-17, 25-19

Süre: 88 dakika (30, 29, 29)

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