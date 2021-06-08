Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu’nun galibi Kamus

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Osmangazi Hipodromu’nda Nilüfer Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşunun kazananı jokeyliğini Nevzat Avcı’nın yaptığı Kamus oldu.

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına her yıl düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu bu yıl da Osmangazi Hipodromu’nda yapıldı. 4 yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katıldığı yarışta büyük heyecan yaşandı. 10 safkanın katıldığı koşu 2100 metre mesafe üzerinden kum pistte gerçekleşti. Koşuyu Deniz Kurtel’in sahibi olduğu Kamus, jokeyi Nevzat Avcı ile kazandı. Yarışın galibi Kamus, koşuyu 2.28.63 bitiş derecesi ile tamamladı. Sultansuyu Tarım İşletmeleri yetiştirmesi olan ve Hacı Demir’in antrenörlüğünü üstlendiği 5 yaşındaki doru erkek safkan, yaklaşık 15 aylık aranın ardından yeniden birincilik elde ederken, toplamdaki altıncı galibiyetini hanesine yazdırmış oldu.

Her yıl düzenlenen koşuyu ilgiyle takip ettiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu’nu kazanan Kamus isimli atın jokeyi Nevzat Avcı’yı ve atın sahibi adına Deniz Kurtel’i kutladı.

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