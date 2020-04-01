Aynen Aynen ve Yeni Hayat dizileriyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kedisi öldü.
Coronavirüs nedeniyle kendini evinde karantinaya alan oyuncu, geçtiğimiz aylarda kedisinin rahatsızlandığını ve o yüzden veterinere geldiğini belirtti.
Şahinkaya, dün gece saatlerinde ise kedisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şahinkaya acısını “Benim güzel kızım, evimde doğdu, kollarımda doğurdu, kollarımda öldü, yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim kızım” notuyla paylaştı. (Medyatava)