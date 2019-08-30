Nikos Kostenoglou: Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği AEK'e 2-0 mağlup olmasına rağmen rakibini eleyerek adını gruplara yazdırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan AEK Teknik Sorumlusu Nikos Kostenoglou, Trabzonspor’u tebrik ederek, "İlk 60 dakikayı üstün oynadık. 2-0 dan sonra elimize geçen fırsatlardan yararlanamadık. Turu geçeceğimize inanıyordum ama olmadı." dedi. Oyuncularının elinden geleni yaptığı ifade eden Kostenoglou, "Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu. Sadece turu geçen taraf muvaffak oldu gruplara kaldı. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından AEK Kulübü’nün medya yetkilisi Trabzonspor’a grup maçlarında başarılar dileyerek, kendilerine gösterilen misafirperverlik için de teşekkür etti.