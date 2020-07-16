Nikola Kalinic, Maccabi Tel Aviv yolunda

Fenerbahçe Beko'da yaşanan değişim sürecinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden Nikola Kalinic'in Maccabi Tel Aviv ile anlaşma noktasına geldiği belirtiliyor.

16 Temmuz 2020, Perşembe 17:55 Son Güncelleme:
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Nikola Kalinic, Maccabi Tel Aviv yolunda

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi bir değişim sürecine girerken sözleşmesi sona eren isimlerden Nikola Kalinic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Sırp basınına göre 28 yaşındaki oyuncu, Maccabi Tel Aviv ile anlaşma noktasına geldi. İsrail ekibi dışında Kalinic ile Maccabi Tel Aviv'in de ilgilendiği belirtilmekte. 

2015'te Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kalinic, 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunda Final Four'un en skorer ismi olarak büyük katkı sağlamıştı. 

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