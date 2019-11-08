Nikola Kalinic: 'Gün geçtikçe daha iyi oynamak istiyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Gün geçtikçe daha iyi duruma gelmeleri gerektiğini belirten tecrübeli oyuncu, "EuroLeague'de, özellikle de bu sezon, istisnasız her maç çok zor ve önümüzde de yine böyle bir karşılaşma olacak. Bayern Münih, çok sert bir takım. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Takımımızda, geçmiş dönemde onların koçu için oynamış isimler var. Aynı zamanda iki takımın oyuncuları daha önce birçok kez birlikte ya da karşılıklı oynadılar ve Derrick Williams da geçtiğimiz sezon oradaydı. Bu sebeplerden dolayı onlarla ilgili birçok bilgiye sahibiz. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız. Evet, son maçımızı son dakikada kaybettik ancak bana göre uzun süre iyi bir basketbol oynadık. Üzerine koyarak sürdürmek istediğimiz trend bu. Gün geçtikçe daha iyi oynamak ve her maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, çok istediğimiz galibiyetler de gelmeye başlayacaktır. Bu sayede puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceğimize inanıyorum" dedi.



