Nikola Kalinic: Bütün kış hastaydık!

Sarı-Lacivertliler koronavirüs ilk olarak basketbol şubesinde görülmüştü. Daha sonra futbol takımında da bir oyuncu ve bir sağlık ekibi personelinin testi pozitif çıktı. Fenerbahçe Beko’nun Sırp yıldızı Nikola Kalinic, yaşadıkları süreçle ilgili olarak ülkesine açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, şu anda ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgisi bulunmadığını söyledi. Kalinic, “Bir test yaptırdık. Takımın bir kısmı bir test daha yaptıracak” dedi.

‘Kalinic’te yok’

Sırp basketbolcu, “Bütün kış boyunca takımda hastalıklar vardı. Bu nedenle oyuncular olarak teste girmekte ısrarcı olduk. Kimlerin soğuk algınlığı, kimlerin koronavirüs taşıdığını görmek istedim” ifadelerini kullandı. Sırp basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe Basketbol Şubesi’nde 6 kişide koronavirüse rastlandığını ancak bunlar arasında Kalinic’in bulunmadığı kaydedildi.