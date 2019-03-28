Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic, "Avrupa’da Fenerbahçe’den sonra gidilebilecek çok takım yok. Belki NBA olur, kim bilir? Önce THY Avrupa Ligi’ni kazanalım, sonra bunları düşünürüz." dedi.

Ülkesinde yayın yapan "Sport Klub" internet sitesine konuşan Kalinic, THY Avrupa Ligi’ndeki hedefleri, kariyer planları ve sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic hakkıdaki görüşlerini paylaştı.

28 yaşındaki Sırp basketbolcu, kariyerinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacağını düşünmediğini belirterek, "Ben maceracı bir ruha sahibim ve yeni şeyler keşfetmek isterim. Şunun da altını çizmeliyim ki burada hiçbir eksiğimiz yok. Kulüp ve organizasyon mükemmel. Aslında takımımı değiştirmek için bir nedenim yok. Sadece maceracı ruhumdan dolayı olabilir. Avrupa’da Fenerbahçe’den sonra gidilebilecek çok takım yok. Belki NBA olur, kim bilir? Önce THY Avrupa Ligi’ni kazanalım, sonra bunları düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final’de kupayı kazanamamanın kendisinde büyük bir yara olduğunu kaydeden Kalinic, "Her sabah uyanırken, her gece yatarken bunun nasıl güzel olabileceğini düşünüyorum. Artık sadece bir kez daha THY Avrupa Ligi şampiyonu olmaya kafa yoruyorum." diye konuştu.

Başantrenör Zeljko Obradovic’in en önemli avantajının, her zaman gelişme ve değişme arzusu olduğunu kaydeden Kalinic, "Onca kupa kazanmasına rağmen hala yeni eğilimleri araştırıyor, yeni yetenekleri keşfediyor, NBA izliyor, değişimleri takip ediyor. Basketbolun ne kadar hızlı evrim geçirdiğine tanıklık ediyoruz. Zeljko da değişme isteğine sahip biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kalinic, THY Avrupa Ligi’nin ilk dört sırasında bulunan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes’i bu yılki Dörtlü Final için favori gördüğünü sözlerine ekledi.

AA