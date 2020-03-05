Ersun Yanal'ın vedası sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hızla başladı.

Alman ekolünü düşünen sarı-lacivertli yönetimin adayları arasında adı geçen Niko Kovac'tan ilginç bir mesaj geldi.

Bayern Münih, E.Frankfurt ve RB Salzburg gibi Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde çalışan Hırvat teknik adam; 3 Kasım 2019'dan beri bir kulüpte görev almıyor.

Ancak son günlerde bazı Alman gazetecilerle bir araya gelen 48 yaşındaki teknik adamın; "Yeniden sahaya dönmek istiyorum. Futbola dönmeye hazırım. O heyecanı yeniden duyabilecek durumdayım. 2020 yaz döneminde bir kulüple başlamayı düşünüyorum. Şu anda bir teklif yok ya da takım ismi. Ben hazırlıklar yapıyorum. Her şeyi inceliyorum, tüm maçları takip ediyorum" dediği belirtildi.

Ayrıca Kovac'ın sadece Almanya Bundesliga değil Avrupa'nın tüm ülkelerinden gelecek tekliflere sıcak baktığı kaydedildi.

Teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de de başta Roger Schmidt, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Bruno Labbadia gibi isimlerle beraber Niko Kovac'ın adı da geçiyor. (Skorer)